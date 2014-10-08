Газовий конфлікт між Україною та РФ може затягнутись - австрійський міністр
00:49, 08 жовтня 2014Політика
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Україна та Росія швидко не залагодять газовий конфлікт.
REUTERS
Про це заявив міністр економіки Австрії Райнгольд Міттерленер, пише Deutsche Welle.
"Справді, є посередницькі зусилля на рівні ЄС з різними сторонами, але все ще жодного результату", - заявив міністр економіки.
Він вважає, що причини затягування рішення у газовому питанні лежать у політичній площині.
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"З політичних причин, на мій погляд, не хочуть мати результату, тому конфлікт супроводжуватиме нас взимку", - відзначив Міттерленер.
Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала Україні погасити борг перед Росією за газ до рішення арбітражу.
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