Газовий конфлікт між Україною та РФ може затягнутись - австрійський міністр

Про це заявив міністр економіки Австрії Райнгольд Міттерленер, пише Deutsche Welle.

"Справді, є посередницькі зусилля на рівні ЄС з різними сторонами, але все ще жодного результату", - заявив міністр економіки.

Він вважає, що причини затягування рішення у газовому питанні лежать у політичній площині.

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"З політичних причин, на мій погляд, не хочуть мати результату, тому конфлікт супроводжуватиме нас взимку", - відзначив Міттерленер.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала Україні погасити борг перед Росією за газ до рішення арбітражу.