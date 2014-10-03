В боях 2 жовтня за донецький аеропорт знищений спецназ РФ, вбито сотні бойовиків - очевидець

Про це йдеться в одному із звітів, викладених на російському форумі. У звіті говориться, що всі дані були отримані від «поранених і їх товаришів які їх відвідували». Автор посту також відразу обмовляється, що хронологія «сьогоднішньої битви за аеропорт» може бути неповною, і він міг щось пропустити, оскільки не володіє усією інформацією.

Однак і того, що він розповів, достатньо для того, щоб мати приблизне розуміння того, наскільки важкі втрати понесли бойовики і російські спецпідрозділи, які допомагали їм в ході штурму донецького аеропорту 2 жовтня.

Далі ми наводимо весь звіт без купюр. Орфографія і пунктуація збережені в оригіналі.

«Коротше, я повернувся з калініна (обл. лікарня) прийняв душ і тепер розкажу відновлену приблизно хронологію сьогоднішньої битви за аеропорт. Скажу відразу можу щось упустити, бо не маю 100% інф. Тому прошу, какахами не кидати. Всі дані отримав від поранених і їх товаришів які їх відвідали.

Отже, в 5 ранку оголосили про висунення в район аеропорту ударної змішаної групи, там всіх потроху: оплот/восток (його вже майже і немає, нових давно не завозять, так що їх всього з пару рот набереться, слов'янський батальйон (а вірніше не більше роти те що від нього залишилося)/кальміус/ і якісь хлопці з РФ, свіжі підкріплення назви загону не знають, але хлопці не кадрові військові. Загалом всього трохи більше 400 чоловік. На місці їх чекали запаковані "космонавти" близько 60 осіб, мені сказали що начебто з Альфи (але я не особливо цьому вірю, може ССО які небудь, альфа ж виступає більше по контртеррору і звільненню заручників). Їх командир представився майором, дав ввідну. З техніки у групи було 8 танків (72 і 64) 3 бмп і кілька бтр, потім підігнали 4 вантажівки з ЗУ. Поруч розмістили батарею мінометів і кілька нон. Десь в цей же час почався обстріл аеропорту з гаубиць/градів/ ураганів (знаходяться в макіївці). І після артпідготовки почалася перша атака швидше за все розвідка боєм. третина загону під прикриттям 2 танків і ЗУ посунули до терміналу. Перед цим розвідка доповідала що на території немає броні (її вивели напередодні). Через 10-15 хвилин танки майже синхронно були вражені з кілометрової відстані, в одного відразу башню відірвало, інший загорівся і почав відходити. І тут же почав бити великий калібр і снайпери, піхота залягла і за ним відразу ж стали працювати міномети. Висунутися і відійти вони не могли, тому їх відразу ж знімали снайпера і затиснули з утесів. Тоді відправили танки на їх прикриття 2 танка/2 бмп/1 вантажівка з ЗУ. ЗУ придушило вогнем їх великий калібр, а піхота почала ховатися за бронею, як раптом їх накрили вогнем з гаубиць причому дуже влучно, буквально в 500 метрах від старого терміналу. Причому деякі снаряди навіть потрапляли у новий де сиділи укри. (але їх це напевно не сильно бентежило). Коротше, половина вийшла, коробочки майже всі розкидало, вискочив тільки бмп, водія вантажівки зняли з снайперки великого калібру, він там і залишився.

Почекавши до 11 годин, відправили 2 групу, до того часу під'їхала група броні (на т-72), частина потрапила під вогонь арти на в'їзді (1 танк згорів, 2 відбуксирували). Їх прикривали 8 гаубиць гіацинт на об'їзній та мінометна батарея. 2 гіацинта накрили вогнем, частина звалила в район макнді і більше не відсвічували. Коротше і 2 групу (де був мій друг) чекали неприємності, коли вони під прикриттям 6 танків рвонули їх відразу ж накрили артою, а потім РАПТОВО прилетіли літаки і влаштували геноцид (причому били не нарами і фабами, а здалеку не заходячи в зону ураження). Коротше з 130 чоловік залишилися 14 та й то майже всі поранені, моєму кенту прошило ноги, там було пекло горіла техніка, в ефірі волали поранені. Багато поранених залишили там, так і трупи все теж.

В 13.00 Прибули російські війська на новеньких модернізованих Т-72 всі в нормальній екіпіровці. Близько 50 вантажівок і майже 3 десятки танків. І тут почався реальний заміс по аеропорту лупили з усіх калібрів, і під прикриттям броні знову полізли на штурм. Десантура (а там начебто були ДШБ) дійшли до старого терміналу, як тут їх накрили градами/ураганами і мінометами, а на взлетку викотилися танки з пісків (укри). Незважаючи на це ДШБ вибило укрів зі старого терміналу, зайняли готель, гаражі. І дійшли до першого поверху нового. Далі не знаю, але з нового ніхто не повернувся, космонавтів теж ніхто не бачив (труп майора потім віддали), а ще через годину укри вибили десантуру зі старого терміналу, гаражів та готелі. Зараз йде обмін полонених (з тих 495) на трупи. Трупів реально дофигища, а укри ще й тролять у відкритому ефірі. Техніку підбиту евакуювати не дали, зараз аеропорт під повним контролем ЗСУ, пустили 3 беззбройні групи для збору трупів. Точно кількість втрат не скажу, але не менше 2 сотень точно, тому як у оппов з ранкової групи менше сотні всього залишилося з урахуванням поранених. І ще лол, укри тепер будуть міняти трупи військових РФ на вантажівки, у них їх не вистачає».