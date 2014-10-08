ООН оприлюднила нові дані про кількість загиблих і поранених на Донбасі

Як йдеться в доповіді ООН, всього за час конфлікту на сході України, починаючи з квітня, загинули 3660 людей, поранені 8756.

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За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, бойові дії продовжуються в Донецьку і навколо міст Дебальцеве і Щастя.

"Незважаючи на крихке перемир'я протягом останнього місяця на сході України, затяжний конфлікт продовжує вбивати і ранити мирних жителів, а також позбавляти більше п'яти мільйонів жителів, які безпосередньо постраждали від насильства, їх основних прав", - зазначив у звіті верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн.

5 вересня в Мінську контактна група підписала протокол про припинення вогню з 18:00 за київським часом на сході України.