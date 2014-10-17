Тягнибок: Українські підприємці повинні бути захищені на рівні законів

В Україні роками нехтували основами конкуренції та створювали тепличні умови для розвитку лише підконтрольних владі бізнес-груп – це призвело майже до повного винищення середнього класу як такого. Про це заявив лідер Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок.

Політик наголосив, що ті підприємці, яким все ж вдалося буквально вижити у цих жорстких умовах, були вимушені з року в рік годувати корупційний олігархічно-б'юрократичний клас.

"Якщо парламентарі нового скликання й надалі не помічатимуть проблем невеликих підприємств, то про відродження української економіки не може бути й мови. Змінити ситуацію можна тільки завдяки законотворчій діяльності, бо ще цьому парламенту таки вдалося ухвалити закон про люстрацію, низку антикорупційних ініціятив та декілька законів на підтримку середнього класу. Але якщо вони так і залишаться на папері – ані олігархи, ані корупція, ані б'юрократія нікуди самі по собі не подінуться", – зазначив Олег Тягнибок.

Як повідомлялося, ВО "Свобода" була єдиною політичною силою в парламенті, яка одностайно голосувала за ініціативи щодо захисту середнього класу в Україні: це закон "Про спрощення відкриття бізнесу" (№2258а), а також "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредиту в іноземній валюті" (№4953).

Також нагадаємо, що під час брифінгу, який відбувся 15 жовтня 2014 року, міністр аграрної політики та продовольства, «свободівець» Ігор Швайка, наголосив, що українське сільське господарство повинно розвиватись за рахунок середніх господарств, а не крупних агрохолдингів. Зокрема, мова йшла про необхідність обмежити розмір максимального земельного банку, який належить одній компанії.