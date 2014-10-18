У Донецьку напружене становище - чути потужні артилерійські залпи

У Донецьку станом на 9.00 зберігається напружена обстановка, в багатьох районах міста чути потужні артилерійські залпи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні наголошується, що за минулу добу в черговий раз піддалися артобстрілам Київський і Куйбишевський райони. Унаслідок попадання снарядів один приватний житловий будинок повністю знищений і один будинок зруйнований по вулиці 50 років Радянської України. Крім того, пошкоджено два будинки по вулиці Мічуріна, госпбудівлю по вулиці Курчатова і гаражний бокс приватного підприємства по ул.Домобудівна.

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Сьогодні, 18 жовтня, системи життєзабезпечення міста працюють у штатному режимі, в усіх районах Донецька, в рамках місячника з благоустрою, проводиться загальноміський суботник.

Громадський транспорт працює на автомагістралях за графіками "вихідного дня". Пасажирів обслуговують 44 трамваї, 80 тролейбусів і 21 автобус комунальної власності.