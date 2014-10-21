Росія залучила армію для забезпечення Криму прісною водою

13:17, 21 жовтня 2014
Політика
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Російські військові займаються видобутком прісної води в Криму.

В Крыму работают трубопроводные войска / mil.ru

За інформацією сайту Міноборони РФ, який цитує "Сегодня", підрозділи трубопровідного батальйону бригади матеріально-технічного забезпечення по трубопровідних магістралей подали понад 700 тис. кубометрів прісної питної води з артезіанських свердловин в населені пункти південно-сходу Криму.

"Всього на сьогоднішній день на півострові розгорнуті польові магістральні трубопроводи загальною протяжністю близько 80 км", - пояснили в Міноборони.

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