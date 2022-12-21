Деякі фахівці вважають, що Зеленський проситиме більше зброї і запевнень у підтримці України.

Неоголошений візит президента України Володимира Зеленського у США вже обговорюють американські аналітики.

Як зазначає Голос Америки, деякі порівнюють його з візитом Черчилля до США 81 рік тому, інші вказують, що цим візитом Зеленський хоче повернути увагу до України у Вашингтоні, де внутрішньополітичні проблеми займають провідне місце.

На думку екс-речниці Білого дому Джен Псакі, Зеленський не поїхав би до США, якби американська підтримка не зменшувалась. Президент України буде намагатися переконати Конгрес та американців у важливості допомоги Києву, вважає вона.

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А аналітик видання видання The Atlantic Том Ніколс написав, що Вашингтон більш сконцентрований на внутрішньополітичних питаннях, ніж завжди. "Зеленський знає, що час спливає", - зауважив він. Ніколс вказав, що візит Зеленського може нагадати, що війна РФ проти України - не "езотеричний зовнішньополітичний трикутник, а жорстоке, криваве протистояння між демократією та авторитаризмом".

Нагадаємо, що в день візиту Зеленського США оголосили нову оборонну допомогу Україні, включаючи систему ППО Patriot.

При цьому колишній посол США в Україні Джон Гербст, Деніел Фрід та екс-високопосадовець Пентагону Ян Бжезинський вважають, що український президент під час візиту проситиме більше зброї. Він звернеться із запитом про поставки далекобійної артилерії та ракет, здатних вражати цілі більші ніж за 300 км, танки та літаки-винищувачі, броньовані машини.

Гербст також заявив, що Зеленський хотів би, щоб Джо Байден чітко заявив, що США виступають за перемогу України у війні. Бжезинський додав, що український лідер намагатиметься розвіяти побоювання Вашингтону, що швидка перемога України викличе ескалацію і застосування Росією ядерної зброї.

Візит Зеленського у США

До організації та забезпечення заходів безпеки Зеленського від час візиту до Вашингтона були залучені різні структури США. За даними видання, Зеленський прибув до Польщі на поїзді до Перемишля, біля польсько-українського кордону. До Вашингтона український президент вилетів з аеропорту Жешув.

Американські законодавці вже отримали вказівки щодо виступу Зеленського перед Конгресом. ЗМІ опублікували розклад зустрічі.

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