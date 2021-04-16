За словами посла, Британія й надалі підтримуватиме здійснення оборонної реформи за стандартами НАТО.

Великобританія продовжить підготовку військовослужбовців Збройних сил України.

Читайте такожСША виділять Україні додаткових $150 мільйонів на підсилення безпекиЯк повідомляє Управління інформації та преси Міністерства оборони України, про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Андрія Тарана з надзвичайним і повноважним послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс.

Зокрема, Таран поінформував главу дипломатичного корпусу Британії про безпекову ситуацію на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей. Також він повідомив про нарощування Кремлем воєнної присутності поблизу державного кордону України та на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Своєю чергою Сіммонс підтвердила підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку Британії. Вона запевнила, що Британія продовжить підготовку українських військовослужбовців і розвиток спроможностей ЗСУ, а також здійснення оборонної реформи за стандартами НАТО.

Сторони домовилися продовжити роботу з розвитку двосторонніх відносин та посилення взаємодії у сфері безпеки та оборони.

Британські інструктори в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко