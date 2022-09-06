Міжнародне право у принципі забороняє захоплення атомних станцій, і, відповідно, всі дії окупанта на них – незаконні.

Працівникам Запорізької АЕС, які працюють на об’єкті в умовах російської окупації, не загрожує відповідальність за колабораціонізм. Цивільні особи на таких об'єктах перебувають під захистом конвенцій,

Про це повідомила віце-прем'єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"В Женевській конвенції атомні об'єкти окремо виписані, тому не вважатиметься колабораціонізмом робота працівників ЗАЕС під окупацією. Інша річ, що Женевська конвенція чітко забороняє окупантам примушувати до співпраці", – зазначила вона.

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Водночас Верещук акцентувала, що росіяни порушують гуманітарне право, а дієвих способів притягнення їх до відповідальності немає.

"За порушення міжнародного гуманітарного права немає дієвих міжнародних інструментів притягнення до відповідальності. В Україні окупантів можна притягнути до кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни. Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій забороняє напад на атомні об'єкти. Цивільні особи на цих об'єктах перебувають під захистом конвенцій. Тобто міжнародне право у принципі забороняє захоплення атомних станцій, і, відповідно, всі дії окупанта на них – незаконні", – наголосила вона.

Як писав УНІАН, 3 березня 2022 року Верховна Рада України ухвалила про кримінальну відповідальність за колабораційну діяльність.

Станом на липень СБУ розслідувала понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

До прикладу, було викрито про двох "топ-чиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона, який сьогодні веде активну агітацію на користь загарбників.

Раніше у ГУР розповіли, що окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів.

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