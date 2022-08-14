Російські окупанти завжди знають, коли буде обстріл.

На сьогодні представники "Росатому" перебувають на території ЗАЕС і завжди знають, де і коли буде обстріл станції.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на інженера ЗАЕС.

"Так, вони завжди знають, коли буде обстріл. Вони завжди першими евакуюються з проммайданчику, якщо стає гаряче. Персонал "Росатому" під час обстрілів сидить у сховищах, а от деякі російські військові, коли, як вони кажуть, ЗСУ "обстрілюють" станцію, спокійно собі гуляють територією, знаючи, що стріляють вони", - заявив інженер.

Він також зазначив, що саме представники "Росатому" координують обстріли ЗАЕС.

"Саме представники "Росатому" кажуть своїм військовим, куди стріляти, щоб не було "боляче", але гучно. Вони ж впродовж двох-трьох місяців ходили "з екскурсіями" задля "обміну досвідом". Насправді вони вивчають нашу структуру, нашу станцію, щоб перевести її на свої закони", - наголосив експерт.

Війна в Україні та Запорізька АЕС:

Запорізьку АЕС з 4 березня контролюють російські загарбники. Також під окупантами місто-супутник АЕС - Енергодар.

При захопленні станції загарбники відключили онлайн-моніторинг, щоб приховати свої дії від МАГАТЕ. У Європейському Союзі закликали Росію повернути Україні контроль над ЗАЕС.

Окупанти повідомили керівникам структурних підрозділів Запорізької АЕС, що мають намір з 1 вересня поставити атомну електростанцію під контроль "Росатому".

6 червня глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що його агентство готує експертну місію на Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. За його словами, про такий візит нібито просила Україна. У ДП" НАЕК "Енергоатом" звинуватили Гроссі у брехні та заявили, що не схвалюють цей візит.

26 червня 2022 року стало відомо, що окупанти готуються до боїв поблизу Запорізької АЕС.

29 червня 2022 року з'явилася інформація про те, що на Запорізькій АЕС окупанти готують серйозну провокацію.

30 червня 2022 року МАГАТЕ втратило зв'язок із Запорізькою АЕС.

2 липня 2022 року "Енергоатом" відновив зв'язок між Запорізькою АЕС і МАГАТЕ.

5 серпня російські окупанти тричі обстріляли промисловий майданчик Запорізької атомної електростанції.

За даними "Енергоатому", війська РФ в Енергодарі стріляли в бік Запорізької АЕС, ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізьку теплову електростанцію.

При цьому наголошується, що попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через працюючі лінії. Відповідно до їх пропускної здатності було прийнято рішення про розвантаження і відключення від мережі одного з працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції. Викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

6 серпня з'явилася інформація про те, що російські окупанти могли замінувати ЗАЕС.

Також 6 серпня стало відомо про те, що один з енергоблоків Запорізької АЕС відключений від енергосистеми.

11 серпня 2022 року російські загарбники неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС території поблизу атомного об'єкта.

11 серпня російські окупанти продовжили бити по Запорізькій АЕС. Були пошкодження.

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