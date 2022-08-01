Підозру отримав і фейковий прокурор із Новоайдара на Луганщині, який наразі виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

Співробітники Служби безпеки України встановили особи та зібрали докази злочинної діяльності ще 6 колаборантів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Йдеться про двох "топ-чиновників" фейкової влади Маріуполя, трьох "посадовців" з так званої "ЛНР" і колишнього керівника об’єктів критичної інфраструктури Херсона, який сьогодні веде активну агітацію на користь загарбників.

Доведено, що усі вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом та допомагають РФ у встановленні та підтримці окупаційних режимів на тимчасово окупованих територіях.

Так, колаборант з Херсонщини до початку військової агресії РФ обіймав керівні посади на об’єктах авіаційної галузі. Після 24 лютого його мобілізували до тероборони Херсона. Та вже в березні він перейшов на бік ворога і почав виступати з заявами про приєднання Херсонщини до РФ у проросійських медіа.

Також зловмисник неодноразово, звертаючись до українських військовослужбовців, закликав їх скласти зброю та підтримати ЗС РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Ще одна колаборантка добровільно погодилася очолити так звану громадську приймальню руху "донецька республіка" у Маріуполі. Тепер до її "посадових обов’язків" входить, серед іншого, організація і проведення незаконних виборів та референдуму в українському місті-герої.

Зрадив присязі і депутат Маріупольської міськради від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. За це окупанти "довірили" йому посаду "заступника голови адміністрації міста Маріуполя" у сфері житлово-комунального господарства.

Підозру від СБУ отримав і фейковий прокурор із Новоайдара на Луганщині. Він прийняв від ворога пропозицію обійняти посаду "виконувача обов’язків прокурора Новоайдарського району ЛНР". За лояльність до окупаційної влади зловмисник позбувся статусу т.в.о. Наразі у новому статусі він виносить обвинувальні вироки українським патріотам.

Відповідатимуть за законом і дві "чиновниці" окупаційної влади на Луганщині. Одна з них пішла на угоду з ворогом та очолила так зване "територіальне відділення Державної установи – Республіканський центр зайнятості ЛНР в Біловодському районі". Інша погодилася виконувати обов’язки "головного лікаря Сватівської міжрайонної санітарно-епідеміологічної станції ЛНР".

Стосовно усіх цих "чиновників" СБУ проводить досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, дещо раніше у ГУР розповіли, що окупанти відкрили в Запорізькій області рекрутинговий центр для колаборантів.

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