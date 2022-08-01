Оскільки бажаючих співпрацювати з окупантами не багато, для створення картинки для кремлівських телеканалів загарбники вимушені завозити "активістів" з території окупованого Криму.

У Бердянську відкрито рекрутинговий центр для бажаючих співпрацювати з окупаційною владою (колаборантів).

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України у Facebook.

"Втім, бажаючих не багато, навіть незважаючи на серйозні "матеріальні стимули", - зазначає розвідка.

З метою створення картинки для кремлівських телеканалів окупанти вимушені завозити "активістів" з території окупованого Криму. В тимчасово окупованих великих населених пунктах південної частини Запорізької області представники окупаційної влади проводять пошук колаборантів, які будуть створювати "масовку" на так званих "спонтанних акціях" на підтримку проведення референдуму. Це, на думку представників окупаційних адміністрацій, сприятиме зменшенню градусу незадоволення війною. А крім того, дозволить створити відповідну картинку у телевізорі для громадян РФ. Зокрема, відмічено прибуття у Мелітополь російських фахівців для проведення піар акцій.

За участь у так званих "акціях підтримки" окупаційного режиму та надання особистих паспортних даних місцевим мешканцям обіцяють гуманітрану допомогу, яку завезять з РФ. Курувати питаннями розподілу "гуманітарки" та проведення акцій призначаються місцеві жителі з проросійськими поглядами і представники партії "Єдина Росія".

Як раніше повідомляв УНІАН, війська РФ вразливі на Запорізькому напрямку, перекидають сили з Донбасу

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