Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ.

СБУ розслідує понад 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"З початку повномасштабної агресії РФ СБУ розслідує більше 800 кримінальних проваджень за фактами вчинення колабораційної діяльності. Серед підозрюваних – високопосадовці державних установ, які перебувають на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу України", - зазначив він.

Зокрема, повідомлено про підозру заступнику директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, який допоміг РФ перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини.

За це загарбники призначили його керівником так званого "державного унітарного підприємства Херсонська залізниця".

"Крім того, у Луганській області спецслужба викрила чотирьох колишніх представників "Партії регіонів", які добровільно погодились увійти до керівного складу окупаційної адміністрації так званого "Старобільського району ЛНР"", - додав Дехтяренко.

Як повідомляв УНІАН, Миколаїв через тиждень-два закриють на день чи на два для того, щоб відпрацювати адреси можливих зрадників.