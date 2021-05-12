Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.
Як повідомляє прес-служба глави держави, співрозмовники детально обговорили актуальні виклики регіональної безпеки та подальший розвиток двостороннього діалогу України та Румунії.
Окремо обговорено заходи урядів обох держав, спрямовані на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19, зокрема щодо забезпечення ширшого доступу країн до якісних і сертифікованих вакцин.
Зеленський поінформував Йоханніса про ескалацію з боку Росії ситуації вздовж кордонів України наголосив на важливості активної підтримки міжнародної спільноти для зниження напруженості на кордоні.
У цьому зв’язку президент привітав нещодавню спільну заяву лідерів країн групи «Бухарест 9», в якій підтверджується розуміння небезпеки політики Росії в регіоні Чорного моря.
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Зеленський особисто запросив президента Румунії до Києва взяти участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи» та заходах з нагоди відзначення Дня незалежності України.
Сторони також обговорили нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції. Глава держави представив своєму колезі українську ініціативу щодо підтримки державами – членами ЄС майбутнього членства України в Європейському Союзі та закликав приєднатися до низки країн, президенти яких уже підписали такі двосторонні документи з Україною.
«Це стане вагомим практичним внеском Румунії, поряд з іншими державами – членами ЄС, у підтримку європейської перспективи Української держави», – підкреслив Володимир Зеленський.
Президенти відзначили зростання у 2020 році показників торговельно-економічного співробітництва між Україною та Румунією всупереч обмеженням, спричиненим пандемією коронавірусу.
На думку Зеленського, активізації економічної співпраці та зміцненню міжлюдських контактів сприятиме й реалізація запланованих прикордонних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мосту через річку Тиса.
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