На думку президента України, активізації економічної співпраці сприятиме й реалізація запланованих прикордонних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мосту через річку Тиса.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

Як повідомляє прес-служба глави держави, співрозмовники детально обговорили актуальні виклики регіональної безпеки та подальший розвиток двостороннього діалогу України та Румунії.

Окремо обговорено заходи урядів обох держав, спрямовані на боротьбу з наслідками пандемії COVID-19, зокрема щодо забезпечення ширшого доступу країн до якісних і сертифікованих вакцин.

Зеленський поінформував Йоханніса про ескалацію з боку Росії ситуації вздовж кордонів України наголосив на важливості активної підтримки міжнародної спільноти для зниження напруженості на кордоні.

У цьому зв’язку президент привітав нещодавню спільну заяву лідерів країн групи «Бухарест 9», в якій підтверджується розуміння небезпеки політики Росії в регіоні Чорного моря.

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Зеленський особисто запросив президента Румунії до Києва взяти участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи» та заходах з нагоди відзначення Дня незалежності України.

Сторони також обговорили нещодавні кроки України в напрямку європейської інтеграції. Глава держави представив своєму колезі українську ініціативу щодо підтримки державами – членами ЄС майбутнього членства України в Європейському Союзі та закликав приєднатися до низки країн, президенти яких уже підписали такі двосторонні документи з Україною.

«Це стане вагомим практичним внеском Румунії, поряд з іншими державами – членами ЄС, у підтримку європейської перспективи Української держави», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президенти відзначили зростання у 2020 році показників торговельно-економічного співробітництва між Україною та Румунією всупереч обмеженням, спричиненим пандемією коронавірусу.

На думку Зеленського, активізації економічної співпраці та зміцненню міжлюдських контактів сприятиме й реалізація запланованих прикордонних інфраструктурних проектів, зокрема будівництво мосту через річку Тиса.

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Автор: Тамара Отовська