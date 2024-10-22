Колишній очільник МЗС запевняє, що йому невідомі причини його звільнення.

Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба точно не знає, за що його зняли з посади, оскільки причини йому не озвучили. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

За словами Кулеби, він дізнався про своє звільнення "досить буденно", коли перебував у тренажерному залі зі своєю подругою Світланою Павелецькою.

"Я тільки переодягнувся з костюма. Дзвінок від прем'єр-міністра. Сказав Світлані: "Це воно, займайся. Я скоро повернуся". Поїхав до прем'єра. Після прем'єра поїхав до президента. Потім приїхав додому, тут уже була Світлана. Ми взяли пляшку ігристого, аркуш паперу, ручку, сигару і пішли на балкон. Я закурив і написав заяву на звільнення", - згадує колишній міністр.

Відео дня

Кулеба запевняє, що дуже спокійно сприйняв своє звільнення, оскільки й так уже обіймав посаду рекордні чотири роки. Однак причин своєї відставки ексміністр нібито не знає: поки він був на посаді, претензій до його роботи не було, а в процесі звільнення їх не озвучили.

"Те, що це не питання проблем у зовнішній політиці, - для мене очевидно. З початку війни 80% часу як міністр я присвячував питанню зброї. (...) Думаю, вся країна стежила за цими рішеннями. Тому коли вкидають, що я десь про щось не домовився або щось не дотиснув. Знаєте, якщо любиш - відпусти", - сказав ексміністр.

Відставка Дмитра Кулеби

Як писав УНІАН, Верховна Рада звільнила Дмитра Кулебу з посади міністра закордонних справ 5 вересня. Заяву про відставку він написав днем раніше.

Чітких причин його звільнення публічно українському народу не оголосили. Президент Зеленський стверджував, що міністру "бракує енергії для просування надання зброї".

Британська The Telegraph пов'язувала звільнення Кулеби з його нездатністю домогтися зняття обмежень на застосування західної зброї.

Вас також можуть зацікавити новини: