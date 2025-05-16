Ще взимку Держдеп перезатвердив Бріджит Брінк на посаді, а вже у квітні вона раптово звільнилася.

Американська дипломатка Бріджит Брінк, яка була послом США в Україні з травня 2022 по квітень 2025 року, пояснила свою раптову відставку незгодою із політикою президента Дональда Трампа щодо України і Росії. Про це вона написала в авторській колонці для Detroit Free Press.

"На жаль, з початку роботи адміністрації Трампа політика полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Таким чином, я більше не могла сумлінно виконувати політику адміністрації та вважала своїм обов'язком піти у відставку", – написала вона.

Брінк зауважила, що не могла стояти осторонь, коли намагаються знищити демократичну країну, а дітей вбивають безкарно. Вона підкреслила, що єдиний спосіб захистити інтереси США — це захищати демократичні країни та протистояти автократіям.

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"Мир за будь-яку ціну — це зовсім не мир, це умиротворення. І історія неодноразово вчила нас, що умиротворення не веде до безпеки, стабільності чи процвітання. Воно призводить до більшої війни та страждань", – пише екс-посол.

Брінк також охарактеризувала дії Росії в Україні як "чисте зло", посилаючись зокрема на понад 150 000 формально зареєстрованих воєнних злочинів, включно із викраденням 20 000 українських дітей.

"Ми ніколи не бачили такого систематичного, такого поширеного та жахливого насильства в Європі з часів Другої світової війни. Якщо ми дозволимо Путіну силою змінити кордони, він не зупиниться на Україні. Якщо Путін досягне успіху, це надішле Китаю сигнали, які підірвуть баланс безпеки в Азії та в усьому світі. Це матиме глибокі наслідки для безпеки, захищеності та процвітання Америки", – пише Брінк.

Відставка Бріджит Брінк

Як писав УНІАН, про раптову відставку посла США в Україні стало відомо на початку квітня. За даними американських ЗМІ, ініціатором була сама пані посол. Зокрема стверджувалося, що після приходу Трампа до влади в США нова адміністрація вирішила залишити Брінк на посаді, тож її бажання звільнитися застало всіх зненацька.

За кілька днів до того Росія здійснила ракетний удар по дитячому майданчику у Кривому Розі, вбивши два десятка людей, з яких половина – діти та підлітки. Того дня Брінк оприлюднила формальну заяву про "стурбованість" і заклик до миру. На відміну від попередніх подібних заяв, цього разу вона не згадала, що удар завдала саме Росія. Ймовірно, це була спроба слідувати в руслі політики Трампа, який уникає критики на адресу Росії.

Таку недоречну "дипломатичність" гостро розкритикував безпосередньо президент України Володимир Зеленський. Менше ніж за тиждень після цього стало відомо, що Брінк має намір звільнитися з посади через начебто особисті причини та незгоду з діями адміністрації Трампа.

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