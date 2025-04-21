Брінк підбила підсумки своєї трирічної роботи та подякувала партнерам і команді.

Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка йде з посади, опублікувала прощальне відео, в якому підбила підсумки трирічної роботи, а також подякувала своїй команді. Відео вона розмістила в мережі Х.

"Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя. Я згадую травень 2022 року і пам’ятаю, як прибула до країни, що перебувала в екзистенційній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною", - зазначила вона.

Брінк нагадала, як її команда допомагала захисникам України, підтримувала альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, очолила зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України.

Відео дня

"Ми підтримували реформи, які просували країну до ЄС та покращували інвестиційний клімат для американських компаній. Україна справедливо здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера - сильного, міцного та інноваційного", - заявила посол.

Вона додала, що "робота ще не закінчена", і подякувала друзям і партнерам, з якими працювала останні три роки, а також своїй команді в Посольстві США в Києві.

Відставка Бріджит Брінк: що відомо

Як писав раніше УНІАН, 10 квітня стало відомо, що посол США в Україні Бріджит Брінк раптово йде у відставку. За словами американського високопосадовця, її рішення спричинене "незвичайним поєднанням" особистих і політичних проблем, включно із рішенням Дональда Трампа розігнати Агенцію США з міжнародного розвитку (USAID).

Перед тим Брінк зазнала критики з боку президента України Володимира Зеленського. Його обурив пост, яким посол відреагувала на обстріл 4 квітня Росією Кривого Рогу, при цьому не згадавши, що удар завдала саме російська ракета. Президент назвав реакцію Посольства Америки "слабкою" і підкреслив, що там бояться сказати слова "російська".

10 квітня речниця Держдепу США Теммі Брюс підтвердила відставку посла США в Україні. На запитання, чи чинили на неї тиск або давали вказівки не згадувати Росію в контексті атак на Україну, Брюс відповіла, що не знає нічого подібного.

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