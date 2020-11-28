На переконання О.Татарова, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти.

Кабінет Міністрів під час останнього засідання 26 листопада схвалив проект «перехідного» закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора Національного антикорупційного бюро України до призначення нового очільника.

З проханням прокоментувати цю законодавчу ініціативу видання «Закон і Бізнес» звернулося до юриста, заступника керівника Офісу Президента України Олега Татарова.

«Я не хотів би оцінювати сам законопроект, оскільки не визначаю державну політику у цьому питанні. Тож можу висловити лише свою власну думку стосовно ситуації, що склалася навколо НАБУ», - застеріг О.Татаров.

Він зазначив, що останні соціологічні дослідження свідчать, що рівень довіри до НАБУ є чи не найнижчим серед усіх правоохоронних органів.

«НАБУ - це не українська історія, яка на жаль знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник, - зауважив заступник керівника ОП.

На переконання О.Татарова, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти. Ця людина офіційно визнана корупціонером згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили. Її внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Крім цього, КС вирішив, що цей чиновник був незаконно призначений на посаду. Подобається це комусь чи ні, це рішення ніхто не скасував і воно має силу закону.

«Також навколо Ситника розслідується низка кримінальних проваджень. За рішенням суду слідчі досліджували електронну кореспонденцію Ситника та встановили, що він впливав на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких та друзів», - повідомив О.Татаров.

Він зазначив, що Ситник також фактично ввів в оману комісію, яка здійснювала добір на посаду директора НАБУ, бо він не відповідав критеріям доброчесності. «Зокрема слідчі дійшли висновку, що ще будучи адвокатом, він готував проекти рішень судів, які потім оголошувалися слово в слово в судових засіданнях. Також він готував та направляв електронною поштою проекти процесуальних документів слідчих та прокурорів, які потім ними підписувалися, - зауважив О.Татаров. - Це було офіційно за судовим рішенням задокументовано, тобто є доказом у кримінальному провадженні. Ця справа має розслідуватися, а суспільство бути проінформованим про його подробиці».

«Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади дискредитує правоохоронну систему. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету, - резюмував заступник керівника Офісу Президента. - На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням виключно українських інтересів».

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Автор: УНІАН