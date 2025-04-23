Український лідер зустрінеться з президентом ПАР, який торік представляв "мирний план" у Києві.

Президент України Володимир Зеленський 24 квітня вперше відвідає з офіційним візитом ПАР. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Уточнюється, що український лідер зустрінеться з президентом ПАР Сирілом Рамафосою з метою зміцнення зв'язків між двома країнами. Також передбачається, що на зустрічі обговорюватимуть зусилля щодо завершення війни Росії проти України.

"Я абсолютно впевнений, що це питання буде включено до порядку денного. Я думаю, що уряд ПАР не хоче завищувати очікування і точно не хоче змальовувати свої справжні наміри", - сказав науковий співробітник Центру дипломатії та лідерства Йоганнесбурзького університету Оскар ван Хеерден журналістам.

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У виданні нагадали, що Рамафоса в червні 2023 року очолив африканську миротворчу місію в Україні. Він зустрічався із Зеленським та іншими високопосадовцями. Також він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Певний інтерес є, і я впевнений, що в якийсь момент робочого візиту Рамафоса і Зеленський знайдуть час поміркувати про це", - додав Геерден.

Примітно, що українська делегація на чолі з віцепрем'єр-міністркою Юлією Свириденко вже прибула до ПАР.

"Україна поглиблює економічну співпрацю із Південно-Африканською Республікою. Вперше українська делегація за участі міністрів та представників бізнесу приїхала з офіційним візитом до ПАР, аби будувати бізнес-партнерства. Наші торгівельні відносини із цим регіоном мають величезний потенціал для розвитку", - розповіла Свириденко у Facebook.

Візит лідерів Африки до Києва

Як писав УНІАН, у 2023 рокці президент ПАР разом з іншими лідерами африканських країн відвідав Київ з офіційним візитом. В Україну приїжджали президенти Замбії, Сенегалу та Єгипту. Вони запропонували разом із Конго та Угандою "мирний план" щодо завершення війни.

Рамафоса тоді презентував десять пунктів плану, а наступного дня він вирушив до Росії.

У березні 2024 року видання Bloomberg повідомило, що президент України Володимир Зеленський поїде до ПАР. Представник адміністрації президента ПАР Вінсент Магвенья повідомив, що візит українського лідера є продовженням діалогу президента Рамафоси щодо мирного процесу, який "може прокласти шлях до миру між Росією та Україною".

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