На засіданні Ради адвокатів Закарпаття стане зрозуміло, чи стане сам Кива адвокатом.

Депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива склав іспит для набуття права на заняття адвокатською діяльністю.

Про це пише Bihus.Info з посиланням на відповідний запис у реєстрі Національної асоціації адвокатів України у січні 2021 року.

Іспит на адвоката Кива складав у Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

Згідно з законодавством, кандидат після іспиту повинен пройти півроку стажування в адвоката з досвідом не менш як 5 років.

Читайте такожПоліція не знайшла "складу злочину" в расистських образах щодо Беленюка – ЗМІОсоба, яка проходить стажування, повинна виконати план стажування (підготовка процесуальних документів, ознайомлення із чинним законодавством тощо) і підготувати звіт.

Звіт кандидата має заслухати та затвердити Рада адвокатів регіону на спеціальному засіданні.

"Теоретично, Рада адвокатів Закарпатської області має збиратись у вересні, відповідно, вже скоро стане зрозуміло, чи стане Кива адвокатом. Якщо так – він отримає привілеї, наприклад, його не зможуть обшукати без окремої ухвали й присутності представника Ради адвокатів", – зазначила адвокат Bihus.Info Марія Музичка.

У квітні Ілля Кива захистив кандидатську у сфері державного управління, викликавши обурення серед освітян й активної громадськості.

Політика підловили на фальсифікації довідок до наукової роботи; ЗМІ запідозрили членів комісії у недоброчесності. У червні МОН заявило про перевірку дисертації депутата, але про її результати досі невідомо.

Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

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Автор: Яна Ставська