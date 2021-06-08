Одіозний нардеп від ОПЗЖ може стати кандидатом наук з державного управління.

Міністерство освіти і науки України вирішило перевірити кандидатську дисертацію нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви, яку він зі скандалом захистив у квітні.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію Міносвіти.

"26 травня 2021 року до Міністерства надійшли електронний примірник дисертації та атестаційна справа Киви І. В. Міністерство наразі перевіряє відповідність матеріалів, які подані в атестаційній справі, нормативно-правовим актам з питань атестації кадрів вищої кваліфікації та інформацію, яка надіслана заявниками", – йдеться в листі прес-служби відомства.

Там також розповіли, що планують передати електронну копію дисертації Киви, атестаційну справу та інформацію від заявників експертній раді з державного управління. Матеріали мають розглянути "відповідно до процедури, яка передбачена нормативно-правовими актами з питань атестації кадрів вищої кваліфікації".

Що відомо про захист Кивою дисертації

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління.

Повідомлялося, що на захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Крім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід в аудиторію в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "ЧЕСНО", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю Правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право.

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Захист тривав з 10 до 13 годин. Члени комісії проголосували одноголосно: 13 - за, 0 - проти.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, і зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукове співтовариство стало сильнішим".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат доклав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і вказав конференції, в яких не брав участь. Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи. Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

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Автор: Юрій Годован