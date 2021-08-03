Після заяви журналістів Офіс Генерального прокурора розпочав розслідувати ймовірні підробки в дисертації нардепа від ОПЗЖ Віктора Чорного.
Про це пише Bihus.Info.
Раніше журналіст Данило Мокрик повідомив, що Чорний у березні 2021 року з фальсифікаціями захистив кандидатську дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом.
Автор розслідування вказав, що нардеп подав до своєї дисертації довідку про практичне дослідження, як і Кива, з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.
Читайте такожВ Україні спіймали Росію на брехні про воду в КримуТакож Чорний услід за Кивою подав у науковій роботі посилання на сфальсифіковану збірку матеріалів науково-практичної конференції у МАУП у 2018 році.
За заявою юристів Bihus.Info відкрито провадження за ст. 358 - використання завідомо підробленого документа.
Відзначається, що фальсифікації в дисертації Іллі Киви також перевіряє Державне бюро розслідувань.
Кива захистив дисертацію
- 26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.
- За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).
- Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".
- Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.
- Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.
- Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.