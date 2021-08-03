Відкрито кримінальне провадження.

Після заяви журналістів Офіс Генерального прокурора розпочав розслідувати ймовірні підробки в дисертації нардепа від ОПЗЖ Віктора Чорного.

Про це пише Bihus.Info.

Раніше журналіст Данило Мокрик повідомив, що Чорний у березні 2021 року з фальсифікаціями захистив кандидатську дисертацію у Міжрегіональній академії управління персоналом.

Автор розслідування вказав, що нардеп подав до своєї дисертації довідку про практичне дослідження, як і Кива, з очевидно підробленим підписом Ольги Руденко.

Читайте такожВ Україні спіймали Росію на брехні про воду в КримуТакож Чорний услід за Кивою подав у науковій роботі посилання на сфальсифіковану збірку матеріалів науково-практичної конференції у МАУП у 2018 році.

За заявою юристів Bihus.Info відкрито провадження за ст. 358 - використання завідомо підробленого документа.

Відзначається, що фальсифікації в дисертації Іллі Киви також перевіряє Державне бюро розслідувань.

Кива захистив дисертацію

26 квітня народний депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива захищав кандидатську дисертацію. Він претендував на ступінь кандидата наук з державного управління. На захист дисертації Киви не пускали журналістів "без акредитації". Окрім того, троє чоловіків у чорному одязі блокували вхід до аудиторії в Інституті підготовки кадрів Держслужби зайнятості, де Кива захищався.

За даними руху "Чесно", Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю право. Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація технік-механік).

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж. На думку нардепа, тепер "наукова спільнота стала сильнішою".

Однак ЗМІ з'ясували, що депутат додав до своєї дисертації довідку з підробленим підписом і зазначив конференції, в яких не брав участі.

Наукового керівника Киви, Володимира Гурковського, який допомагав депутату з дисертацією, звільнили з роботи.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

Автор: Людмила Жерновська