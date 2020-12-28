Зустріч радників лідерів "нормандського формату" планують провести в січні.
Читайте такожЗеленський не вважає, що заради миру з Росією Україні доведеться відмовитися від НАТОПро це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами, повідомляють "Новини Донбасу".
Зустріч радників може відбутися в Берліні.
Також Єрмак повідомив, що робота з розмінування на 19 узгоджених ділянках на Донбасі почнеться з початку наступного року. За його словами, погоджено чотири ділянки розведення сил і засобів.
Довідка УНІАН. Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України. Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).
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