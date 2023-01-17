17 січня 2022 року Арестович теж стверджував, що звільняється з Офісу президента.

Олексій Арестович показав у своїх соцмережах заяву про звільнення з посади позаштатного радника Офісу президента.

"Написав заяву про звільнення з посади. Хочу показати приклад цивілізованої поведінки. Принципова помилка – значить, у відставку", - заявив Арестович.

У коментарях Арестович не став уточнювати, чи рішення остаточне.

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"Минулого разу, коли я йшов, через півтора місяці почалась війна. Побачимо, що цього разу буде", - додав він.

17 січня 2022 року Арестович теж стверджував, що звільняється з Офісу президента, а також з посади спікера делегації України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу. Втім, тоді журналістам не вдалося підтвердити слова Арестовича.

Останній скандал з участю Арестовича

14 січня позаштатний радник ОП Олексій Арестович у розмові з росіянином Марком Фейгіним заявив, що влучання російської ракети у багатоповерхівку в Дніпрі нібито було наслідком роботи української ППО. Це повідомлення негайно поширили кремлівські пропагандисти як нібито доказ їхньої "правоти", що у вбивстві мирного населення винна сама Україна.

Згодом Арестович уточнив, що йшлося тільки про "припущення", тоді як трагедія у Дніпрі все одно є наслідком російської збройної агресії.

Слова Арестовича довелося спростовувати Повітряним силам. У ЗСУ наголосили, що ракета Х-22 не була збита ППО через брак в Україні засобів, які це можуть робити.

У Верховній Раді вже заявили, що почали збирати підписи про відставку Арестовича з ОП.

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