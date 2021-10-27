Денісова вже відвідала затриманого в Грузії українського чиновника.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова клопотатиме про переведення екс-президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі в приватний лікувальний заклад у разі потреби.

Про це вона сказала в коментарі журналістам після відвідання Саакашвілі, який перебуває під вартою в пенітенціарній установі №12 грузинського міста Руставі.

За її словами, в колонії чергує реанімаційна бригада, яка оснащена апаратурою, необхідною для переливання крові або в разі необхідності для масажу серця. "Якщо потрібно буде відновлювати життєво важливі органи - сьогодні 27-й день голодування, то вони цього зробити не зможуть і навряд чи зможуть довезти до лікарні", – підкреслила Денісова.

За її словами, Саакашвілі проти перевезення його в тюремну лікарню, яка знаходиться в колонії №18, тому, що там "небезпечно для його життя", враховуючи контингент, який там відбуває покарання.

Денісова повідомляє, що омбудсмен Грузії також вважає, що в колонії немає інфраструктури, щоб надати необхідну допомогу в кризовому стані, який може наступити в будь-який момент.

Читайте також"Своїх у біді не кидаємо": Кулеба висловився про повернення Саакашвілі в УкраїнуВона повідомила, що буде звертатися з проханням про переведення Саакашвілі в приватний медичний центр "Вівамеді" у разі необхідності.

Омбудсмен розповіла, що Саакашвілі сьогодні зробили аналізи, але результати поки невідомі. За її словами, завтра зранку до нього повинні допустити українського лікаря.

За її словами, Саакашвілі категорично проти його примусового годування.

Денісова сказала, що по ньому є справи, де винесені вироки, і є справи незакінчені. Вона додала, що Саакашвілі хоче публічного розгляду в суді справ, які ще не завершені, але в цьому йому відмовляють. "Порушується його право на справедливий і публічний розгляд справи – це стаття 6 Конвенції щодо захисту прав людини", – підкреслила український омбудсмен.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня – в день місцевих виборів. За його словами, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали й помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук – він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Також Саакашвілі є підозрюваним в інших кримінальних справах, серед яких – незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Автор: Надя Пришляк