Рада у вівторок продовжила на рік дію відповідного закону.

Верховна Рада рішенням про продовження особливого статусу Донбасу надіслала сигнал мешканцям ОРДЛО та міжнародним партнерам України щодо готовності до врегулювання ситуації мирним шляхом.

Таку думку висловив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура в ефірі телеканалу "Україна 24".

Непродовження дії закону Качура назвав "негативним сигналом для наших міжнародних партнерів щодо їхньої санкційної політики".

"Це був би сигнал для Мінського процесу, для Німеччини, для Франції, які нас підтримують. Сигнал того, що Україна більше не хоче мирним процесом займатися, відмовляється від тих зобов'язань, які на себе взяла", - пояснив нардеп.

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Він нагадав, що дію закону про особливий статус Донбасу продовжують вже багато років.

"Це в першу чергу сигнал для Донбасу - для окупованих і неокупованих територій – що Україна прагне до миру, ми не відмовляємося від переговорного процесу, який є. Мені особисто хотілося б, щоб це був останній рік, коли нам доводилось продовжувати дію закону. Щоб були вибори за українським законодавством, були взяті під контроль кордони й настав повноцінний мир", - зазначив "слуга народу".

Особливий статус Донбасу: що передбачено законом

16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, який на розгляд парламенту вніс тодішній президент Петро Порошенко.

Передбачалося, що закон діятиме на три роки. Потім його чинність щороку продовжували.

Згідно з законом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і «держава гарантує, відповідно до закону, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей».

Відповідно до закону, в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачається здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України, а також запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.

Документом передбачено, що держава гарантує право використання російської чи іншої мови "в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-яких інших мов, їх вільний розвиток і рівноправність".

Згідно із законом, держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.

Закон передбачає "можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою тощо".

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Автор: Юрій Годован