Також президенти США і Фінляндії обговорили дату можливого припинення вогню в Україні.

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, що порадив президенту США Дональду Трампу не довіряти російському диктатору Володимиру Путіну. Про це пише Yle.

Зазначається, на пресконцеренції у Лондоні Стубб розповів подробиці свого візиту до США та зустрічі із Трампом. За його словами, президент США запитував у Стубба, "чи можна довіряти Володимиру Путіну".

"Я відповів, що не можна", - зазначив лідер Фінляндії.

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Він також повідомив, що обговорив із Трампом дату можливого припинення вогню в Україні, запропонувавши 20 квітня.

Він пояснив, що, по-перше, саме на 20 квітня припадає Великдень, а по-друге, це буде рівно три місяці перебування Трампа на посаді президента США.

Зустріч Трампа і Стубба

Як повідомляв раніше УНІАН, президент Фінляндії Стубб після 7-годинної зустрічі із Трампом повідомив, що США готують нові санкції проти Росії на той випадок, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін відмовиться від припинення вогню в Україні або в разі його порушення. Також президент Фінляндії розповів, що терпіння Трампа щодо Росії вичерпується.

Згодом президент Фінляндії розповів президенту України Володимиру Зеленському деталі зустрічі з Трампом. За словами українського лідера, він говорив зі своїм фінським колегою "про можливі кроки, які можуть нам допомогти", а Стубб своєю чергою розповів про свій візит до США та зустріч з президентом Дональдом Трампом.

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