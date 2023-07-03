З 28 червня заблоковано вже сім сайтів.

У Росії почали боротися з конкурентами Володимира Путіна на майбутніх президентських виборах. Зокрема, спецслужби почали блокувати рекламу ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

За даними "Роскомсвободи", з 28 червня заблоковано вже сім сайтів. На першій сторінці одного із заблокованих сайтів розміщена фотографія Пригожина і напис: "Стріляти треба влучно. Працювати треба чесно". Також на сайтах написано, що Пригожин - людина, яка "не продасть Росію за європейські замки і рахунки в американських банках".

"По суті всі ці сайти є копією одного і того ж порталу, який виглядає як передвиборна агітація. У тексті стверджується, що: "Щоб врятувати Росію - будь готовий підтримати Пригожина. Нового лідера нової Росії", - повідомляє "Роскомсвобода".

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У той же час немає ніяких підтверджень, що заблоковані сайти дійсно пов'язані з Пригожиним.

Президентські вибори в Росії 2024 року

Наступні вибори президента РФ повинні відбутися 17 березня 2024 року. У 2020 році в Росії провели псевдореферендум, на якому внесли поправки до Конституції, які дозволяють Путіну балотуватися в президенти до 2036 року.

Цікаво, що в 2018 році Путін обіцяв не брати участі в президентських виборах 2024 року.

ЗМІ дізналися, що перед президентськими виборами 2024 року Путін і його команда будуватимуть свою кампанію навколо "консерватизму і збереження традиційних цінностей", щоб завоювати прихильність росіян.

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