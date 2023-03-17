Наступного року Путін хоче перепризначити себе президентом і вже готує ідеологічну базу під це.

На президентські вибори 2024 року Володимир Путін піде під гаслами про захист "традиційних цінностей", які важливіші за матеріальне благополуччя. Про це пише російське опозиційне видання "Медуза".

За даними журналістів, політичний блок адміністрації президента РФ вже сформулював попередні "ідеологічні установки" для президентської кампанії наступного року.

Як розповіли поінформовані джерела, кампанію будуватимуть навколо "ідеології консерватизму" - Путіна позиціонуватимуть як "хранителя традиційних цінностей". Також буде риторика про "моральну перевагу" Росії над іншими країнами.

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В цілому "консервативна ізоляціоністська ідеологія" повинна прийти на зміну ідеям "руського міра", частково поглинувши їх. Росіянам продаватимуть ідею "держави в собі", що зберігає традиції минулого і мало взаємодіє з рештою світу.

В рамках цієї ідеології росіянам будуть пояснювати, що для них важливі "почуття обов'язку і надцілі", а також "пріоритет нематеріального над меркантильним".

Президентські вибори в Росії 2024 року

Наступні вибори президента РФ мають відбутися 17 березня 2024 року. Щоб Путін міг в них брати участь, три роки тому в Росії "обнулили" його президентські строки. Тепер на нього не поширюється конституційне обмеження про два строки президентського правління.

На початку березня в Кремлі відбулася нарада "внутрішньополітичного блоку", на якій обговорили підготовку до виборів 2024 року. Там хочуть отримати навіть більше голосів, ніж було на виборах 2018 року. Тоді Путіну "намалювали" 76,7% голосів при явці 67,5%.

Однак експерти вважають, що Путін втратить владу ще до виборів - в результаті військової поразки в Україні. Екс-глава Генштабу Британії Річард Даннатт вважає, що успішний контрнаступ ЗСУ навесні-влітку цього року стане вироком для Путіна.

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