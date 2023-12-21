У декларації очільника Міноборони України йдеться, що зареєстроване місце проживання його дітей - США.

Очільник Міноборони України Рустем Умєров опинився у центрі уваги через свою декларацію. У мережі поширилася інформація, що троє дітей міністра оборони стали громадянами США.

Прокремлівські ЗМІ стверджували, що у декларації Умєрова за 2020 рік донька й син вказані як громадяни української держави, а вже у 2022-му зазначається, що у них нібито з'явилися американські паспорти.

Видання стверджує, що друга донька міністра оборони відразу після народження отримала паспорт США.

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Згодом у мережі поширили інформацію, що відомості про нібито американське громадянство дітей Умєрова - фейк. УНІАН вирішив розібратися в ситуації.

У декларації, яку міністр подав 6 грудня 2023 року вказано, що його син Сєїд Ахмєд Умєров має громадянство України, а його зареєстроване місце проживання - США.

Дочка Мєр'єм міністра також громадянка нашої країни, але зареєстрована на території Штатів.

Ще одна донька Умєрова - Ава - також має український паспорт. Згідно із декларацією, її зареєстроване місце проживання - також США.

Варто зазначити, що дружина міністра Лєйля - громадянка України, і вона зареєстрована в Києві.

Хто такий Рустем Умєров - що про нього відомо

Чиновник народився 19 квітня 1982 року у місті Самарканд (Узбекистан). Зараз він зареєстрований у Криму. Був нардепом Верховної Ради IX скликання від партії "Голос", з 2019 до 2022 року обіймав посаду заступника керівника постійної делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Упродовж 2022-2023 років очолював Фонд державного майна України. 6 вересня цього року Умєров став міністром оборони української держави.

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