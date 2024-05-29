Майже 100 держав та міжнародних організацій вже долучились до ініціативи і дипломатична робота триває.

Росія намагається погрозами зірвати самміт миру і чинить тиск на держави, заявив президент Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні.

"Готуємо дипломатичні відповіді на російські намагання послабити саміт миру, який за два тижні розпочнеться. Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією", - розкрив деталі глава держави.

За його словами, це один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу.

Відео дня

"Зло вміє адаптуватися і зараз використовує ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз майже 100 держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль", - сказав Зеленський.

Він повідомив, що провів нараду з усіма українськими посадовцями, які працюють над підготовкою саміту.

"Були і команда Офісу, і урядовці – прем’єр-міністр, міністри, і Верховна Рада була представлена – спікер парламенту по лінії міжпарламентських зв’язків зараз контактує з багатьма державами. Поставив завдання майже у щоденному режимі давати деталізацію щодо держав, які ще потребують нашої роботи, щоб бути на саміті, і держав, які вже підтвердили свою участь, щоб саміт був саме таким дієвим, який потрібен для наближення реального миру", - зазначив Зеленський.

Глава держави зауважив, що триває робота над тим, щоб цей глобальний формат міг стати прикладом того, як спільна робота різних націй світу може відновлювати дієвість Статуту ООН і примушувати агресора до миру.

Саміт щодо миру в Україні

Глобальний саміт миру проходитиме в Швейцарії 15-16 червня. Україна закликає світових лідерів взяти участь у ньому. За словами Зеленського, на першому саміті миру напрацюють деталі за трьома пунктами Формули миру, а потім ці напрацьовані документи передадуть РФ.

28 травня президент України сказав, що російський диктатор Володимир Путін прагне зібрати якесь збіговисько як паралельну платформу саміту миру, в якому має взяти участь не менше 90 країн світу. За словами Зеленського, є такі лідери, які можуть підтримати Росію, і значить вони підтримують війну, а лідери, які прагнуть миру, мають приїхати в Швейцарію.

Вас також можуть зацікавити новини: