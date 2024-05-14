Також він висловився щодо недостатньої підтримки від країн Європи для України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що під час Глобального саміту миру у Швейцарії, який відбудеться цього літа, не будуть обговорювати закінчення війни в Україні. Про це він сказав в коментарі журналу Stern, передає n-tv.

"Ніхто не повинен мати перебільшених очікувань. Ми не ведемо там переговори про закінчення війни. У кращому випадку, це початок процесу, який може привести до прямих переговорів між Україною і Росією", - наголосив Шольц.

За його словами, у Швейцарії будуть обговорювати безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими та необхідне табу на використання ядерної зброї.

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"Ще раз повторюю: це все ще перебуває в зародковому стані", - додав він.

Також канцлер Німеччини розчарований підтримкою країн Європи під час війни в Україні.

"На жаль, наслідувачів все ще недостатньо. Це пригнічує, тому що Україна терміново потребує більше систем протиповітряної оборони", - підкреслив політик.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що відомо

Глобальний саміт миру, організований за українською ініціативою, відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. На нього буде запрошено представників більше 100 країн світу.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Глобальний саміт миру. За його словами, про це повідомила розвідка.

"У нас є точна інформація від розвідки - конкретні дані, - що Росія не просто хоче зірвати Саміт миру, але й має конкретний план, як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще довше. Ми поділимося з вами, шановні партнери, на рівні дипломатів, на рівні розвідок планами Росії - конкретними планами та конкретними пунктами. І ми разом повинні цьому протидіяти - повинні працювати в єдності, заради справедливого миру. Вдячний усім, хто допомагає і допомагатиме", - наголосив глава держави.

Своєю чергою дипломат Андрій Веселовський заявив, що метою такого заходу не є переговори з РФ.

"Цей саміт про вироблення спільної світової позиції щодо подальших переговорів з Росією. Тобто цей саміт - це формулювання тих умов, на яких Росію будуть змушувати до миру…", - пояснив він.

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