Влітку 2019 року уряд Нікарагуа ухвалив рішення про відкриття так званого «почесного консульства» держави на території анексованого Криму.

Верховна Рада ухвалила рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 лютого 2021 року про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови №4689 в цілому проголосували 322 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Як зазначив із трибуни парламенту секретар РНБО Олексій Данілов, влітку 2019 року уряд Нікарагуа ухвалив рішення про відкриття так званого «почесного консульства» держави на території анексованого Криму.

«Із 2019 року Міністерством закордонних справ України неодноразово направлялись звернення до Міністерства закордонних справ Нікарагуа з вимогою скасувати своє неправомірне рішення, проте офіційне Манагуа ігнорувало звернення української сторони», - сказав він.

При цьому президент Нікарагуа Даніель Ортега в серпні 2020 року призначив «почесним консулом» у Криму Олега Бєлавєнцева, якому за посягання на територіальну цілісність України суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Що передувало

У листопаді минулого року стало відомо, що Україна почала процес застосування санкцій проти Нікарагуа через незаконне призначення «почесного консула» в Криму.

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Автор: Дмитро Шварц