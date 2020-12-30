Замість Сергійчука тимчасово виконувати обов'язки голови Черкаської ОДА буде Віктор Гусак.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ був підписаний 29 грудня, йдеться в повідомленні на сайті президента.

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Зазначається, що Сергійчук був звільнений згідно з поданою ним заявою. На посаді він пробув чотири місяці.

Ще одним указом Зеленський призначив Віктора Гусака тимчасовим виконувачем обов'язків голови Черкаської ОДА. До цього Гусак був заступником голови Черкаської ОДА. Довгий час працював на посадах у державних структурах фінансової сфери.

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Автор: Денис Прядко