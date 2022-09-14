За словами прем'єра, станом на сьогодні таких ідей або пропозицій у нього немає.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи можливі кадрові зміни в уряді найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції сьогодні в Києві.

"У мене станом на сьогодні таких ідей або пропозицій немає", - сказав Шмигаль. Відео дня

Водночас, за його словами, уряд рухається в напрямку цифровізації та скорочення видатків на державний апарат в цілому.

"Тому, звичайно, через цифровізацію, через впровадження цифрових послуг, у нас виникає можливість скорочувати певні посади", - додав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Шмигаля, у проекті держбюджету-2023, який Кабмін підтримав 13 вересня, головною статтею економії є зменшення видатків на органи державної влади. Так, за винятком силових структур, видатки на органи державної влади буде скорочено на 11,6 млрд грн, порівняно з 2022 роком.

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