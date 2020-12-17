Україна закликає РФ неухильно дотримуватися міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів.

Міністерство закордонних справ України висловило протест Російській Федерації через відправлення чергового «гуманітарного конвою» на окупований Донбас з порушенням законодавства.

Читайте такожПрокурори хочуть ініціювати екстрадицію Януковича з РосіїПро це повідомляє прес-служба МЗС.

«17 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест МЗС Російської Федерації у зв’язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України», - йдеться у заяві.

Як зазначається, «ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Російською Федерацією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона в черговий раз незаконно перемістила так званий «гуманітарний вантаж» на тимчасово окуповані Російською Федерацією території у Донецькій та Луганській областях України».

Так, переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» і закриті Україною пункти пропуску «Ізварине» та «Успенка».

«Російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права, у тому числі двосторонніми міжнародними договорами», - підкреслили в МЗС.

Російському МЗС надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Крім того, МЗС України вкотре наголошує, що відповідним чином реагуватиме на усі подальші міжнародно-протиправні діяння з боку держави-агресора.

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Автор: Віталій Саєнко