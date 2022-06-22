Дуда зауважив, що не проти діалогу з Путіним, але це не повинно бути на його умовах.

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною державою, і Україну потрібно підтримати на шляху зближення зі структурами Заходу, допомогти їй вистояти у війні з РФ.

На цьому він наголосив на нараді польських послів, що відбувається у Варшаві, передає "Укрінформ".

Дуда зауважив, що не проти діалогу з Путіним, але це не повинно бути на його умовах. "Не йдеться про те, щоб не розмовляти з путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії – ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", - резюмував польський лідер.

За словами Дуди, Польща зацікавлена у дотриманні усіма країнами норм міжнародного права, і треба зробити все можливе, щоб примусити Росію, яка сьогодні є агресором і загарбником, дотримуватися міжнародного права.

"Це означає припинення збройних дій, а по-друге - повне відновлення (Києвом – ред.) контролю над територією України, яка визнається міжнародним правом", - наголосив польський лідер, додавши, що це "фундаментальне прагнення польської зовнішньої політики".

Він наголосив, що у Польщі створено хаб, який допомагає приймати з цілого світу допомогу для України, зокрема військову.

"У цій частині Європи немає нейтральних країн, тут немає змоги залишатися нейтральним: тут маєш бути або зі Сходом, або з Заходом. Якщо українці проливають кров за те, щоб бути з Заходом, то треба їм показати, що країни Заходу тримають для них відкриті двері, що Спільнота від них не закривається і не бачить їх як частину "русского мира", - підкреслив Дуда.

Він констатував, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС має "фундаментальне значення", і Польща підтримуватиме зближення України з ЄС, що "має завершитися повноправним членством" країни у Євросоюзі.

Він зазначив, що польські дипломати у країнах перебування мають переконувати політиків, що заморожені кошти росіян потрібно спрямувати на відбудову України.

"Соромно слухати, що не можна принижувати росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на росію. Розповіді росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше – у Грузії та Сирії є огидною пропагандою. Саме Росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу", - підкреслив Дуда.

Раніше стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда розпочав турне європейськими країнами заради підтримки інтеграції України в ЄС. Спочатку він повинен був відправитися до Португалії, потім відвідати Італію і Румунію. За його словами, Варшава відправила Києву понад 240 танків і майже 100 одиниць бронетехніки в рамках військової допомоги.

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