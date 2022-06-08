Спершу Дуда приїде до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого вирушить до Італії для перемовин із президентом країни Серджо Матареллою.

Президент Польщі Анджей Дуда в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

Про це повідомляє канцелярія польського президента.

Зазначається, що разом із Дудою мала вирушити і президентка Словаччини Зузана Чапутова, але їй завадив це зробити позитивний ковід-тест.

Спершу Дуда приїде до Португалії, де зустрінеться з прем’єром Антоніу Коштою, після чого вирушить до Італії для перемовин із президентом країни Серджо Матареллою. Потім польський лідер прибуде до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

Окрім обговорення перспектив членства України в ЄС, Дуда порушить питання заблокованих українських портів:

"Говоритимемо про те, як створити міжнародний тиск, щоб вивезення зерна було успішним, і як подолати цю проблему".

Нагадаємо, що одна з найбільших політичних мереж Європи, Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), закликала країни ЄС підтримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України, Молдови і Грузії.

Раніше канцлер Австрії висловив сумнів стосовно швидкого вступу України до ЄС.

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