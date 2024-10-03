Автори ініціативи переконані, що зараз Німеччина діє надто пасивно для досягнення миру в Україні.

Група німецьких регіональних політиків закликали до мирних переговорів між Україною та РФ "в дусі Будапештського меморандуму". Відповідний маніфест публікує газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

З миротворчою ініціативою виступили прем'єр-міністри федеральних земель Саксонія та Бранденбург Міхаель Кречмер і Дітмар Войдке, а також голова регіонального відділення опозиційної партії ХДС в Тюрінгії Маріо Фойгт.

Вони зазначають, що епоха після закінчення холодної війни, коли Німеччина була оточена лише дружніми мирними країнами, стала періодом процвітання для країни. Натомість зараз на континенті вирує війна, в якій загинули десятки тисяч людей, мільйони стали біженцями.

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"Ми хочемо, щоб страждання людей від цієї руйнівної війни закінчилися, і ми віддані припиненню вогню та переговорам відповідно до Статуту ООН і в дусі Будапештського меморандуму між Україною та Росією, щоб уникнути подальшого кровопролиття та руйнувань", – йдеться у маніфесті.

Разом з тим троє політиків визнають, що Росію ще належить посадити за стіл переговорів. На їхнє переконання, для цього потрібен міцний і єдиний альянс.

"Німеччина та ЄС досі йдуть цим шляхом надто нерішуче. Чим ширший міжнародний альянс, тим більший тиск. Йдеться про досягнення режиму припинення вогню та надання Україні надійних гарантій безпеки. Федеральний уряд має більш активно виконувати свої зобов’язання у сфері зовнішньої політики за допомогою більш помітної дипломатії. Німеччина може і повинна діяти більше як посередник, як це робила в попередні десятиліття через таких політиків, як Гельмут Коль, Віллі Брандт і Ганс-Дітріх Геншер. Ми хочемо більш активної дипломатичної ролі Німеччини в тісній координації з її європейськими сусідами та партнерами", – йдеться у заяві.

Кречмер, Войдке і Фойгт наголошують, що домогтися безпеки можна "лише з сильної позиції.

"Нам, німцям, було б добре прислухатися до наших східних партнерів, таких як Польща та країни Балтії, щодо цих фундаментальних питань безпеки та миру. (...) Немає свободи без безпеки", – наголосили вони.

Довідка УНІАН. Будапештський меморандум — це міжнародна угода, підписана в 1994 році Україною, Росією, США та Великою Британією. Вона гарантувала Україні безпеку та повагу до її територіальної цілісності в обмін на відмову від ядерної зброї, яка залишилася на її території після розпаду СРСР.

Згідно з меморандумом, підписанти зобов'язувалися не застосовувати силу або погрози проти України та не порушувати її суверенітет. Однак після анексії Криму Росією в 2014 році та подальших подій на Донбасі, меморандум вважається порушеним, що викликало міжнародні суперечки щодо його юридичної сили.

Перспектива мирних переговорів з РФ

Як писав УНІАН, останнім часом кількість "миротворців" у міжнародній політиці різко збільшилася. Зокрема Китай і Бразилія просувають свій "мирний план", яки передбачає замороження війни та переговори без виведення російських військ з України. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ініціює проведення "мирного" саміту між Україною та Росією на базі китайського "мирного плану".

Разом з тим Україна планує провести другий Глобальний саміт миру до кінця цього року. На нього хочуть запросити Росію. За словами президента Зеленського, цей саміт має "поставити крапку у війні".

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