Секретар РНБО наголосив, що східні регіони України – українська земля.

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив росіянам дбати про благополуччя своїх далеких регіонів, «поки це їхня територія».

Про це йшлося в ефірі Свободи Савіка Шустера.

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«Треба, щоб Російська Федерація забрала своє майно і покинула територію Донецької та Луганської областей. Забрала свої танки, забрали БТР, які заправляють (пальним – ред.) члени вашої фракції (Данілов звернувся до депутата ОПЗЖ Юрія Бойка – ред.) через ваш завод. І пішла геть з України», – зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що східні регіони України – українська земля.

«І ми розберемося самостійно, що нам треба робити на цій землі. І коли вони пхають носа і постійно кажуть… Пан Лавров щось там починає говорити про Україну. Яка ваша справа?! Ми ж не ліземо до вас на Далекий Схід, в Татарстан, Ічкерію. Поки це ваша територія – займайтеся», – порадив Данілов.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США у Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

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Автор: Яна Ставська