Президент наголосив, що Україна не буде збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього.

Президент України Володимир Зеленський провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків України.

"Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави", – заявив глава держави під час вечірнього відеозвернення..

Президент наголосив, що Україна не буде збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього.

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"Деталі повідомлю", – уточнив він.

Санкції України проти РФ

19 лютого президент України увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти 333 росіян та "Московської біржі ММВБ-РТС".

Наприкінці січня Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

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