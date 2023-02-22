Президент України Володимир Зеленський провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків України.
"Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави", – заявив глава держави під час вечірнього відеозвернення..
Президент наголосив, що Україна не буде збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього.
"Деталі повідомлю", – уточнив він.
Санкції України проти РФ
19 лютого президент України увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти 333 росіян та "Московської біржі ММВБ-РТС".
Наприкінці січня Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.
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