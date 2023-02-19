Санкції, які діятимуть протягом 10 років, зокрема передбачають блокування активів, повне припинення торговельних операцій, а також позбавлення державних нагород України.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти 333 росіян та "Московської біржі ММВБ-РТС". Відповідний указ №82/2023 від 19 лютого опублікований на сайті глави держави.

Зокрема, указом президент постановив запровадити санкції проти 333 громадян Росії та публічного акціонерного товариства "Московська біржа ММВБ-РТС".

Санкції, які діятимуть протягом 10 років, зокрема передбачають:

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блокування активів;

повне припинення торговельних операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів на діяльність в Україні;

позбавлення державних нагород України.

При цьому Міністерство закордонних справ України має повідомити країни Євросоюзу, США та інших держав про санкцій та поставити питання про введення аналогічних обмежувальних заходів.

Українські санкції проти Росії - що відомо

28 січня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів. Мова йде про 185 компаній та осіб.

Раніше він увів у дію рішення РНБО про санкції проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля. Крім того, він запровадив санкції проти 198 громадян Росії, України та Білорусі.

12 лютого президент України підписав указ про застосування персональних санкцій до 200 осіб, які пов'язані з Росією. Обмеження запроваджені терміном на 50 років.

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