За словами президента, активи цих компаній та осіб в Україні блокуються, а наявне майно буде використане для нашої оборони.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

"Сьогодні я підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких використовує держава-агресор, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів", – повідомив він у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, ідеться про 185 компаній та осіб. Їхні активи в Україні блокуються, а наявне майно буде використане для нашої оборони.

Відео дня

"Ми будемо працювати над тим, щоб аналогічне блокування було застосоване й іншими країнами", - сказав Зеленський.

Санкції проти РФ - останні новини

Як відомо, ще в перші тижні після початку повномасштабної війни в Україні Росія обігнала Іран і Північну Корею за кількістю накладених на неї санкцій, ставши світовим лідером.

США, ЄС та інші країни-партнери України продовжують застосовувати нові обмеження щодо російських громадян та бізнесу та продовжувати термін дії попередніх обмежень. Зокрема, напередодні Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити чинність економічних санкцій, пов'язаних з банківським, фінансовим та енергетичним секторами Росії, ще на шість місяців - до 31 липня. Водночас окремі країни, як Угорщина, не тільки проти запровадження санкцій, а й саботують спільні дії, що мають на меті чинити тиск на агресора. Приміром, днями прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на будь-які санкції Європейського Союзу проти РФ, що стосуються ядерної енергетики.

Україна також продовжує розширювати санкції проти країни-окупанта. Минулого тижня президент України Володимир Зеленський увів у дії рішення Ради нацбезпеки та оборони про застосування санкцій проти 22 росіян, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор і геноцидну політику Кремля.

Вас також можуть зацікавити новини: