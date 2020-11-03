За словами президента, сьогодні є шанс перезавантажити всю судову гілку влади, починаючи з Конституційного суду.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перезавантаження Окружного адміністративного суду Києва має відбутися після запуску роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Про це глава держави повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

«Незважаючи на цей політичний кут, у нас є реальний шанс повністю перезавантажити і реально почати реформування судової гілки влади. У нас багато нормальних суддів, але є реально небезпечні судді, які постійно виходять з небезпечними кейсами, висновками, рішеннями, через що у нас багато проблем і немає довіри до судової гілки влади. Тому у нас сьогодні є шанс перезавантажити, починаючи з Конституційного суду», - зазначив він.

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Президент наголосив, що він підтримує перезавантаження Окружного адмінсуду Києва.

«Я дійсно вважаю, що має бути перезавантаження ОАСК, скільки ми говорили з фахівцями – якщо просто зараз якимось чином просто «прибрати» склад ОАСК чи повністю нівелювати їхню роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія (суддів – УНІАН) не запущена, вона повинна обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, треба розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК», - сказав глава держави.

Президент нагадав, що була створена комісія з правової реформи, і «ми чекаємо від них серйозні, фундаментальні напрацювання, щоб довести судову реформу не через 10 років, а за моєї каденції чи навіть за найближчі місяці, щоб ми дійсно довели суспільству, що ми хочемо перезавантажити судову гілку влади».

Чим відомий ОАСК

17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА). Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівникові ДСА Зеновію Холоднюку. Пізніше цю інформацію підтвердили в НАБУ і зазначили, що триває процес вручення підозр ще 4 особам.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їхній роботі. У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

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Автор: Костянтин Гончаров