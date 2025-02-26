Президент США переконаний, що основний тягар має взяти на себе Європа.

США не будуть надавати Україні прямих гарантій безпеки, це має зробити Європа. Але "деякі гарантії безпеки" угода про українські ресурси все ж таки дає. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час засідання американського уряду.

"Це хороша угода для України теж. Вони в такий спосіб теж автоматично отримують деякі гарантії безпеки, тому що ми там будемо присутні, і Європа буде уважно за всім стежити. Велика Британія і Франція сказали, що вони хочуть ввести туди миротворчі сили. Я думаю, це добре", - сказав він.

За словами Трампа, він має намір повернути "$350 млрд, наданих Україні, і набагато більше" завдяки угоді про надра. Він наголосив, що Київ отримає зиск від договору, але не у вигляді прямих гарантій США.

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"Я не хочу більше витрачати гроші на Україну. Я не даватиму багато гарантій. Ми попросимо Європу зробити це, але ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що все пройшло добре", – сказав Трамп.

Гарантії безпеки і розмір американської допомоги

Як писав УНІАН, у новій версії угоди про українські корисні копалини справді згадуються гарантії безпеки, але формулювання є настільки розпливчастими, що вони не свідчать про будь-яку конкретну прихильність Штатів рухатися в цьому напрямку. Фактично в документі йдеться лише про те, що США "підтримують зусилля України щодо отримання гарантій безпеки, необхідних для встановлення міцного миру".

Також ми розповідали, що озвучувані Трампом цифри про 350 чи тим паче 500 мільярдів американської допомоги Україні не відповідають дійсності. За словами президента Украни, за час повномасштабної війни США надали Україні зброї на 67 мільярдів доларів, ще 31,5 мільярд був виділений грошима як пряма бюджетна підтримка.

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