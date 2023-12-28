Зеленський призначив нових голів Донецької та Рівненської ОДА

Президент призначив нових голів Донецької та Рівненської обласних державних адміністрацій. На посаду голови Донецької ОДА призначено Вадима Філашкіна, а на посаду голови Рівненської ОДА - Олександра Коваля. Про це йдеться в указах президента України Володимира Зеленського №857-№858/2023 від 27 грудня.

Вадим Філашкін з 2019 року обіймав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Олександр Коваль з 2021 року був головою Рівненської районної державної адміністрації.

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Що відомо про нових глав ОДА

Вадим Філашкін народився 14 червня 1975 року в с. Арбузинка Арбузинський район, Миколаївська область. У 2002 році закінчив навчання у Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і допризовна підготовка".

У 2008 році отримав освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ. З 2019 року займав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Олександр Коваль народився 12 жовтня 1987 року в м.Костопіль. У 2004 році закінчив Костопільську загальноосвітню школу – комплекс І-ІІІ ступенів № 6. З 2004 року по 2009 рік навчався у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Трудову діяльність розпочав у 2009 році на посаді спеціаліста І категорії відділу ведення державного реєстру виборців апарату Костопільської райдержадміністрації. Розпорядженням президента від 5 березня 2021 року №176/2021-рп Коваля було призначено головою Рівненської районної державної адміністрації.

Куди поділися попередні глави Донецької та Рівненської ОДА

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2023 року Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади очільника Донецької обласної державної адміністрації. Потім Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

У зв'язку з цим, перший заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Мороз почав виконувати обов'язки голови Донецької ОДА, начальника обласної військової адміністрації.

Також Зеленський офіційно звільнив Віталія Коваля з посади голови Рівненської ОДА. у листопаді Верховна Рада призначила його на посаду голови Фонду державного майна України.

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