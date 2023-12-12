Зокрема, на посаду очільника Донецької ОДА погоджено кандидатуру Вадима Філашкіна.

Кабінет міністрів України погодив призначення голів Донецької та Рівненської обласних державних адміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Погоджено призначення: Філашкіна Вадима Сергійовича головою Донецької обласної державної адміністрації; Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації", – заявив він.

Довідка УНІАН. Вадим Філашкін народився 14 червня 1975 року в с. Арбузинка Арбузинський район, Миколаївська область. У 2002 році закінчив навчання у Миколаївському державному педагогічному університеті за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і допризовна підготовка".

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У 2008 році отримав освіту юриста у Київському національному університеті внутрішніх справ. З 2019 року займав посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.

Олександр Коваль народився 12 жовтня 1987 року в м.Костопіль. У 2004 році закінчив Костопільську загальноосвітню школу – комплекс І-ІІІ ступенів № 6. З 2004 року по 2009 рік навчався у Національному університеті водного господарства та природокористування за спеціальністю "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Трудову діяльність розпочав у 2009 році на посаді спеціаліста І категорії відділу ведення державного реєстру виборців апарату Костопільської райдержадміністрації. Розпорядженням президента від 5 березня 2021 року №176/2021-рп Коваля було призначено головою Рівненської районної державної адміністрації.

Кадрові зміни в Донецькій та Рівненській ОДА

5 вересня президент України Володимир Зеленський звільнив Павла Кириленка з посади очільника Донецької обласної державної адміністрації. На цій посаді Кириленко перебував з 2019 року. Верховна Рада призначила Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.

Також Зеленський офіційно звільнив Віталія Коваля з посади голови Рівненської ОДА. 21 листопада Верховна Рада проголосувала за призначення Коваля на посаду голови Фонду державного майна України.

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