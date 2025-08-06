Український президент поговорив з американським колегою по дорозі з Сумської області.

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до Москви.

Зеленський сказав, що дорогою від українських захисників на Сумщині провів розмову з президентом Дональдом Трампом, яка відбулася після візиту спецпредставника США Стівена Віткоффа до Москви.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", - деталізував український президент.

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Зеленський підкреслив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - підсумував Зеленський.

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