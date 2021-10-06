Юрій Бутусов стверджує, що ознайомився "через свої джерела" із секретними документами по цій спецоперації.

Журналіста Юрія Бутусова допитали в ході засідання парламентської ТСК по вагнерівцях.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він розповів журналістам.

Юрій Бутусов стверджує, що ознайомився "через свої джерела" із секретними документами по цій спецоперації.

"Це план спецоперації по захопленню російських терористів. Я стверджую, що він був підготовлений 22 червня, а 1 липня за візою начальника головного управління розвідки Міноборони Василя Бурби цей план поступив до міністра оборони Андрія Тарана. І він санкціонував план щодо захоплення російських терористів. На жаль, до цього часу ТСК не надала жодної оцінки цим документам", - розповів журналіст.

Також він зазначив, що письмових документів щодо скасування чи відтермінування операції немає.

"Важливо встановити, чому план операції є санкціонований, чому є про це наказ, а перенос операції, який призвів до провалу, чомусь ніхто письмово не оформлював", - сказав він.

Слід також зазначити, що голова ТСК Мар'яна Безугла станом на 22:16 ще не вийшла на брифінг, який був запланований на 21:00. Її помічник повідомив, що засідання ТСК триває, і що після заслуховування Бутусова комісія перейшла до розгляду питання по Іловайську.

Спецоперація з "вагнерівцями" - довідка УНІАН

29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків з ПВК "Вагнера", 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі.

Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Всі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України та їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.

Своєю чергою в ОП, Службі зовнішньої розвідки і СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

Автор: Дмитро Хилюк