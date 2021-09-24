На наступному тижні комісія не засідатиме.

Голова парламентської ТСК по вагнерівцях Мар'яна Безугла не повідомила нічого нового, зате посварилася з активістами із "Руху опору капітуляції" та "Демократичної сокири", які прийшли поставити їй питання по роботі ТСК.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, на початку брифінгу Безуглої в фоє комітетів ВРУ їй не сподобалося, що за її спиною стоять активісти із плакатами "ст. 111 ККУ - Державна зрада". Вона відмовилася продовжувати брифінг і намагалася піти. Проте журналісти вмовили народного депутата все ж відповісти на запитання. Безугла погодилася з умовою, що вона стане так, що активістів не буле видно в кадрі.

"Я не буду продовжувати брифінг!", - сказала вона, озирнувшись на активістів. "Наші камери направлені на вас", - відповіли журналісти.

Також вона звинуватила активістів, що вони несвідомо стали інструментом у інформаційній війні з Україною, коли вони запитали її, чому ДБР не хоче вести розслідування за заявою про можливу державну зраду керівництва держави в контексті зриву спецоперації по вагнерівцях.

"Мені жаль, що патріотична молодь стає інструментом Росії по дезінформації. Ви є інструментами Росії в протидії Україні. Вас використовують, щоб зруйнувати українську державу. Подумайте, хто вами зманіпулював, щоб таке кримінальне провадження було" (суд зобов'язав ДБР і Офіс генпрокурора зареєструвати відповідне кримінальне провадження після звернення громадських організацій до суду - УНІАН)", - сказала вона.

По суті роботи комісії Безугла не повідомила нічого нового, зазначила лише, що сьогодні комісія заслухала колишнього голову Зовнішньої розвідки МОУ Василя Бурбу і продовжить засідання після паузи на наступному тижні, тобто через тиждень. І що на наступному засіданні комісія також розпочне вивчати питання по Іловайську.

Щодо доповіді Бурби на комісії, то Безугла зазначила, що доповідь є засекреченою. Зокрема вона не відповіла, хто наказав Бурбі призупинити спецоперацію по затриманню вагнерівців: "Всі деталі доповіді Бурби є секретними".

Також вона пообіцяла, що все, що не є таємне, буде опубліковано на сайті комісії після оприлюднення проміжного її звіту.

Окрім того, голова комісії розповіла, що наразі опрацьовується комісією разом з правоохоронними органами передача даних про сотні російських найманців, які воювали проти України до міжнародних інстанцій, до Інтерполу.

Безугла також повідомила, що Росія проводить проти України дезінформаційну спецоперацію, що в ній задіяні українські і закордонні суб'єкти, однак жодної конкретики нардеп не озвучила.

Спецоперація з "вагнерівцями" - довідка УНІАН

29 липня 2020 року в Білорусі затримали бойовиків з ПВК "Вагнера", 32 - під Мінськом, ще одного - на півдні країни. Серед них були і ті, хто воювали проти України на Донбасі.

Тоді правоохоронці Білорусі повідомили, що до них надійшла інформація про прибуття понад 200 бойовиків для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії. Білорусь тоді звернулася до української влади з проханням перевірити причетність затриманих до скоєння злочинів в Україні.

11 серпня офіс генпрокурора України направив до Генпрокуратури Білорусі запити про видачу 28 бойовиків. Всі 28 осіб, серед яких 9 громадян України, підозрюються в участі в терористичній організації.

14 серпня Білорусь видала 32 затриманих "вагнерівців" Росії.

18 серпня головний редактор видання "Цензор" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела заявив, що ситуація з появою в Білорусі бойовиків ПВК Вагнера була нібито частиною секретної операції СБУ і ГУР Міноборони України та їх затримання, яка зірвалася через витік інформації з офісу президента.

У свою чергу в ОП, Службі зовнішньої розвідки і СБУ спростували цю інформацію.

15 вересня генпрокурор Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці розслідують три провадження щодо ситуації з "вагнерівцями".

19 травня 2021 року Верховна Рада створила ТСК з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України, становити загрозу національній безпеці України.

Автор: Дмитро Хилюк